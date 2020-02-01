ФК "Тюмень" завершит сбор в Абрау-Дюрсо матчем против "Акрона"

| Фото: www.fc-tyumen.ru | Фото: www.fc-tyumen.ru

Футболисты "Тюмени" сыграют с тольяттинским "Акроном" в заключительном матче на сборе в Абрау-Дюрсо 12 февраля, сообщает пресс-служба клуба.

Если в первых двух контрольных играх соперниками "Тюмени" были команды группы "Юг", то теперь их ждет встреча против лидера группы "Урал-Приволжье". В нынешнем сезоне тюменцы провели уже с этим клубом две официальные игры. В августе волжане потерпели в Тюмени первое поражение в профессиональном футболе – 0:2, а в октябре взяли реванш в Жигулевске – 3:0. У тюменцев голами "Акрону" отметились форварды Михаил Бирюков и Александр Субботин, которые продолжают карьеру в сибирском клубе.

Добавим, что "Акрон" пока только побеждает. Тольяттинцы на первом домашнем сборе взяли верх над молодежным составом самарских "Крыльев Советов" (4:1) и "Ладой" из Димитровграда (3:0).

Начало товарищеского матча между "Тюменью" и "Акроном" запланировано на 14 часов по тюменскому времени.

Отметим, что некоторые футболисты "Тюмени" уже покинули Краснодарский край. Молодые местные воспитанники Илья Лудяков, Александр Бем и Артем Докучаев вернулись домой лечиться. Все они надеются присоединиться к команде уже на следующем сборе, который пройдет в турецкой Анталье.