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Дни татарской культуры проходят в Тобольском районе

Общество, 17:29 11 февраля 2020

организаторов регионального фестиваля любительских коллективов | Фото: организаторов регионального фестиваля любительских коллективов

Концертные программы "Бэзгэ килэ байрам" ("Праздник к нам приходит") творческого коллектива Тобольского районного центра культуры увидели жители населенных пунктов Заболотья, в деревнях Носкинская, Суклем, Сабанаки, Иртышатские Юрты и п. Сетово. Выступления прошли в Дни татарской культуры, сообщает администрация Тобольского района.

Гости праздника узнали о различных этнических группах татарского народа, сохранении и развитии их культуры в познавательном видеофильме "Гора самоцветов". Увидели яркие и задорные национальные танцы, для них прозвучали народные песни, а также гимн сибирских татар о любви к родной земле в исполнении Земфиры Шариповой.

Для зрителей организовали занимательную викторину на знание истории, традиций и обычаев татар Сибири. Не дали скучать и самым юным гостям — для них провели мастер-класс по игре на народных инструментах.

В ближайшее время творческому коллективу Тобольского районного центра культуры предстоит посетить с концертной программой деревни Тоболтура, Ирек и с. Булашово.

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# Дни татарской культуры

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