  • 12 февраля 202012.02.2020среда
  • USD63,9490
    EUR69,7684
  • В Тюмени -9..-11 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

За покупку героина тюменца отправили в колонию строгого режима

Происшествия, 14:46 12 февраля 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Четыре с половиной года проведет в колонии строгого режима житель Тюмени за приобретение героина, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, 15 февраля 2018 года мужчина из тайника забрал пять свертков с героином общей массой более 14 граммов, после чего был задержан полицией.

Обвиняемый находился под подпиской о невыезде, но в суд не являлся и был объявлен в розыск. Его задержали в январе 2020 года. Суд назначил подсудимому четыре года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:46 12.02.2020За покупку героина тюменца отправили в колонию строгого режима
13:40 12.02.2020Тюменец продал южанам арестованный внедорожник
12:58 12.02.2020Обвиняемый в убийстве оппонента отправлен на два месяца в СИЗО в Тюмени
11:41 12.02.2020Селянин хранил дома килограмм марихуаны