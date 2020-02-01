За покупку героина тюменца отправили в колонию строгого режима

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Четыре с половиной года проведет в колонии строгого режима житель Тюмени за приобретение героина, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, 15 февраля 2018 года мужчина из тайника забрал пять свертков с героином общей массой более 14 граммов, после чего был задержан полицией.

Обвиняемый находился под подпиской о невыезде, но в суд не являлся и был объявлен в розыск. Его задержали в январе 2020 года. Суд назначил подсудимому четыре года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.