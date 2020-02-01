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Зимний фестиваль ГТО для подростков стартует в Тюмени

Спорт, 08:24 14 февраля 2020

департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Зимний фестиваль ГТО для подростков стартует в Тюмени 16 февраля, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Участники выполнят нормативы по силовой гимнастике, а также следующие прыжки в длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из положения лежа на спине и другие.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 11 часов в легкоатлетическом манеже по адресу ул. Луначарского, 12.

Следующими видами соревнований станут бег на лыжах и стрельба из пневматической винтовки. Место и время их проведения будут сообщены дополнительно.

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# ГТО , подростки , фестиваль

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