Зимний фестиваль ГТО для подростков стартует в Тюмени

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Зимний фестиваль ГТО для подростков стартует в Тюмени 16 февраля, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Участники выполнят нормативы по силовой гимнастике, а также следующие прыжки в длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из положения лежа на спине и другие.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 11 часов в легкоатлетическом манеже по адресу ул. Луначарского, 12.

Следующими видами соревнований станут бег на лыжах и стрельба из пневматической винтовки. Место и время их проведения будут сообщены дополнительно.