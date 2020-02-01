Зимний фестиваль ГТО для подростков стартует в Тюмени
| Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени
Зимний фестиваль ГТО для подростков стартует в Тюмени 16 февраля, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.
Участники выполнят нормативы по силовой гимнастике, а также следующие прыжки в длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из положения лежа на спине и другие.
Торжественное открытие фестиваля состоится в 11 часов в легкоатлетическом манеже по адресу ул. Луначарского, 12.
Следующими видами соревнований станут бег на лыжах и стрельба из пневматической винтовки. Место и время их проведения будут сообщены дополнительно.