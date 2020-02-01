  • 14 февраля 202014.02.2020пятница
  • USD63,6016
    EUR69,1795
  • В Тюмени -6..-8 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Сорок тюменских отделений связи ждет ремонт и модернизация

Общество, 09:57 14 февраля 2020

Почта России | Фото: Почта России

40 отделений связи Тюменской области отремонтируют в 2020 году. Модернизация коснется городских и сельских отделений, сообщает региональное отделение Почты России.

Два отделения модернизируют в рамках проекта "Отделения нового формата", в четырех пройдут комплексные ремонты, еще 34 отделения адаптируют для маломобильных граждан – в них проведут ремонты по государственной программе "Доступная среда".

Особое внимание будет уделено сельским отделениям, которые продолжат ремонтировать для доступности людей с ограниченными физическими возможностями.

В 2019 году в Тюменской области было модернизировано 33 отделения, в том числе 27 приведены в соответствие с требованиями проекта "Доступная среда".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Почта России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:47 14.02.2020Лекцию о старинных кладбищах Тюмени прочтут в музее-усадьбе Колокольниковых
11:25 14.02.2020Актеры Тюменского драмтеатра поделились секретами мастерства с предпринимателями
11:14 14.02.2020В выходные в Тюмени будет тепло и пасмурно
11:03 14.02.2020Чейметов пояснил, кто сможет воспользоваться сельской ипотекой