Сорок тюменских отделений связи ждет ремонт и модернизация

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

40 отделений связи Тюменской области отремонтируют в 2020 году. Модернизация коснется городских и сельских отделений, сообщает региональное отделение Почты России.

Два отделения модернизируют в рамках проекта "Отделения нового формата", в четырех пройдут комплексные ремонты, еще 34 отделения адаптируют для маломобильных граждан – в них проведут ремонты по государственной программе "Доступная среда".

Особое внимание будет уделено сельским отделениям, которые продолжат ремонтировать для доступности людей с ограниченными физическими возможностями.

В 2019 году в Тюменской области было модернизировано 33 отделения, в том числе 27 приведены в соответствие с требованиями проекта "Доступная среда".