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Тюменца оштрафовали за продажу контрафактного алкоголя

Происшествия, 18:35 13 февраля 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в попытке сбыта контрафактного алкоголя, оштрафовали в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Тюменец приобрел для продажи более 4,7 тыс. бутылок водки, коньяка и 30 литров спирта. Вся контрафактная продукция хранилась в гараже. Ее изъяла полиция в январе 2020 года в ходе оперативных мероприятий.

В ходе следствия подозреваемый ходатайствовал о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа, приняв во внимание его добровольное пожертвование в размере 100 тыс. рублей на нужды детского спортивного учреждения.

Суд прекратил уголовное дело и назначил мужчине судебный штраф в размере 150 тыс. рублей в доход государства, который он уже уплатил.

Контрафактная продукция будет уничтожена.

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# алкоголь , контрафактный алкоголь

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