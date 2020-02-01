Лучшие фотоработы конкурса "Мама и дети в национальных костюмах" представят на выставке в Москве

| Фото: www.ethno-photo.com | Фото: www.ethno-photo.com

До 15 февраля 2020 года принимают заявки на фотоконкурс для детей и их родителей "Мама и дети в национальных костюмах", посвященный национальному колориту народов России. Самые интересные работы, отобранные жюри во время заочного и очного голосования, будут представлены на фотовыставке в Москве, сообщают организаторы.

Всероссийский фотоконкурс "Мама и дети в национальных костюмах" призывает вспомнить и рассказать об истории, традициях и культуре разных народностей России через национальный костюм. Его участниками могут стать все желающие. Конкурс ставит перед собой важные цели: сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России, создание в стране уникальной площадки для сплочения народов.

Итоги конкурса подведут на фотовыставке 1 марта 2020 года в Москве, ЦМТ Конгресс Холл. На фотовыставке жюри выберет десять лучших из 50 фоторабот участников, прошедших заочный отбор. Каждый участник, чьи работы будут выбраны и представлены в Москве, получит диплом финалиста.