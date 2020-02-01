Мультимедийные гиды появятся в ишимском музее

| Фото: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова во ВКонтакте | Фото: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова во ВКонтакте

75 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам будут созданы в Ишиме в 2020 году в рамках проекта "Цифровая культура".

Экскурсанты смогут получать информацию о произведениях с использованием технологии дополненной реальности, сообщает пресс-служба администрации города.

Интерактивное сопровождение выставок, мероприятий и исторических экспозиций будет действовать в Ишимском музейном комплексе им. Петра Ершова.

Кроме того, в текущем году в Ишиме начнется комплексное благоустройство бульвара Белоусова, продолжится строительство Дворца культуры, модернизация и создание модельной библиотеки на ул. Максима Горького. Ее формат предусматривает не только современное библиотечное пространство, но и открытие доступа к фондам внутри библиотеки и организацию удаленного доступа к ее ресурсам.

Запланированы к реализации проекты, направленные на ввод жилья, переоснащение системы здравоохранения, расширение сети учебных классов по компетенциям цифровой экономики, повышения квалификации работников предприятий и другие.

Все мероприятия реализуются в рамках национальных проектов на территории муниципального образования.

"Национальные проекты – это проекты, направленные на развитие комфортной среды, на совершенствование условий ведения бизнеса, достижения определенных результатов в сохранении здоровья людей, получение качественного образования и так далее. Относиться к их реализации нужно ответственно и качественно", - подчеркнул на совещании по реализации нацпроектов глава Ишима Федор Шишкин.

Он добавил, что основная цель национальных проектов – улучшение качества жизни горожан.