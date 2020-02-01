За попытку сбыта наркотиков тюменца приговорили к семи годам строгого режима
| Фото: sledcom.ru
Мужчину, виновного в попытке сбыта крупной партии наркотиков, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.
39-летний житель Тюмени в сентябре 2019 года раскладывал синтетические наркотики по тайникам. Сотрудники полиции задержали его. У тюменца и из тайников было изъято более восьми граммов вещества, содержащего производное N-метилэфедрона.
Суд назначил подсудимому семь лет и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.