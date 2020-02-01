Тюменцев приглашают на мастер-класс по ледолазанию

| Фото: Центр туризма и краеведения Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Центр туризма и краеведения Тюменской области во ВКонтакте

Мастер-класс по ледолазанию стартует в центре туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) 15 февраля в 11 часов.

Мастер-класс пройдет в рамках чемпионата Тюмени по альпинизму. Принять участие в нем могут все желающие от 18 лет.

"Участникам покажут и расскажут, как пользоваться ледовым снаряжением. Затем все желающие смогут попробовать это на практике", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" методист центра туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер" Алина Котова.

Желающим принять участие в мастер-классе необходимо одеть удобную теплую одежду, взять перчатки и шапку. Снаряжение выдадут на месте.

Инна Пахомова