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Тюменские студотряды в отметят День РСО

Общество, 15:27 14 февраля 2020

Тюменского областного студенческого отряда | Фото: Тюменского областного студенческого отряда

Около 200 бойцов и ветеранов движения отметят день российских студенческих отрядов в Тюменском индустриальном университете 17 февраля, сообщает пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда.

Мероприятие состоится в Высшей инженерной школе EG (ул. Луначарского, 2, корпус 6). Начало торжественной части - в 18 часов 30 минут.

На 2020 год у тюменских студотрядовцев запланированы акции "Десант победы" и "День ударного труда", спартакиада, фестиваль творчества.

С 26 января бойцы тюменского десанта "Красная звезда", Соболь" и "Хаски" уже успели побывать в сёлах Ярковского, Ишимского районов и Голышмановского городского округа. Совсем скоро в села Тобольского района отправится отряд "Буревестник".

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