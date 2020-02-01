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Почта России назвала лидера подписной кампании 2019 года в Тюменской области

Общество, 10:02 17 февраля 2020

Почта России | Фото: Почта России

Аромашевский район стал самым читающим муниципалитетом Тюменской области, сообщает региональное отделение Почты России.

Сельские жители области проявляют наибольшую активность. Интерес у читателей вызывают областные и федеральные издания.

Подписку с доставкой изданий на дом оформляют 85% подписчиков, остальные предпочитают получать прессу в отделениях почтовой связи, оформляя ее "до востребования".

Подписка на второе полугодие 2020 года продолжается. Продлить или оформить подписку на любимые издания во всех почтовых отделениях либо в режиме онлайн.

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# подписка , Почта России

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