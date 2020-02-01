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#СпецоперацияЛед: показательные выступления инспекторов ДПС и мастер-классы пройдут на Туре

Общество, 10:54 15 февраля 2020

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Четыре полевые кухни будут работать для тюменцев на набережной реки Туры во время #СпецоперацииЛед 23 февраля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На открытии выступят спортсмены Тюменской региональной федерации альпинизма, которые спустятся с моста Влюбленных с факелами болельщиков. Эстафету они передадут автоинспекторам, дрифтерам и спортсменам трековых гонок.

На льду реки Туры пройдут показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию правонарушителей со стрельбой из полицейского оружия. Специально для #СпецоперацииЛед курсанты ТВВИКУ готовят выступление по рукопашному бою.

С 12 до 17 часов в ходе автогонок будут проводиться мастер-классы по оказанию первой помощи от Станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф, а также по сборке и разборке оружия от центра допризывной подготовки "Аванпост".

Кроме того тюменцы смогут посетить выставки оружия, ретро-автомобилей и боевой техники.

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