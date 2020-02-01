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17 февраля в Тюмени атмосферное давление выше нормы

Общество, 07:30 17 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 12 - минус 10 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 17 февраля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают переменную облачность, день пройдет без осадков.

западный ветер будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду, порывы - до 8 метров в секунду. К вечеру направление изменится на юго-западное.

Атмосферное давление повышеное 762-766 мм. рт. ст.

Заход солнца в 17 часов 41 минуту. Долгота дня 9 часов 38 минут.

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