17 февраля в Тюмени атмосферное давление выше нормы
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Минус 12 - минус 10 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 17 февраля, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают переменную облачность, день пройдет без осадков.
западный ветер будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду, порывы - до 8 метров в секунду. К вечеру направление изменится на юго-западное.
Атмосферное давление повышеное 762-766 мм. рт. ст.
Заход солнца в 17 часов 41 минуту. Долгота дня 9 часов 38 минут.