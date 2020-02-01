Тюменских предпринимателей ждут на международной выставке "Лесдревтех-2020"

| Фото: www.belexpo.by | Фото: www.belexpo.by

Предприятия Тюменской области приглашают принять участие в Международной выставке техники и технологий лесной и деревообрабатывающей промышленности "Лесдревтех-2020", сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Мероприятие, проводимое при поддержке совета министров Республики Беларусь, пройдет в Минске с 14 по 17 мая 2020 года. Среди основных тем выставки: лесное хозяйство, деревообрабатывающая промышленность, деревянное домостроение, материалы для мебельного производства, экология в лесной и деревообрабатывающей промышленности и другие. Подробная информация на официальном сайте "БелЭкспо".

В рамках "Лесдревтех-2020" также пройдет конференция "ЛЕСЭКОПРОМ-2020", которая традиционно содействует обмену опытом и установлению партнерских отношений в сферах лесного хозяйства и биоразнообразия, совершенствования технологий лесозаготовительного процесса, углубленной переработки древесного сырья и отходов производства.