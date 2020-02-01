Железная дорога, набережная и музей Иртыша появятся в новом парке Тобольска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Железная дорога, многоуровневая набережная и музей реки Иртыш появятся в новом парке Тобольска согласно концепции проекта.

Ее представили разработчики парка на открытых слушаниях 15 февраля. Как рассказала директор по развитию концептуального агентства CRAFT/group Анна Русакова, концепция парка создана на основе предложений, которые высказывали горожане на протяжении трех месяцев.

"Всего было обработано более 2 тысяч 600 предложений. Мы проводили мониторинг мнений в социальных сетях и на сайте парка. Более полутора тысяч анкет было размещено в ТРЦ “Жемчужина Сибири”. Почти все они были заполнены пожеланиями тоболяков. В ноябре прошлого года прошла проектная сессия, на которой неравнодушные горожане также высказали свои идеи и пожелания", - отметила Анна Русакова.

На основе полученных данных были сделаны выводы о том, что в Тобольске должен появиться многофункциональный круглогодичный парк с выходом к воде. Он должен стать инклюзивным пространством для развития творчества, занятий спортом, занятий по интересам, также стать площадкой для городских праздников.

Проект, который представили горожанам на открытых слушаниях, получил предварительное название "ИртышПарк" или "РекаПарк". Согласно проекту в центре Тобольска появится многофункциональное пространство с элементами музея Иртыша под открытым небом, где каждая деталь будет рассказывать посетителям о реке и ее истории.

Пространство парка будет разделено на четыре функциональные зоны. Со стороны лога расположится тихая зона для туристов, которая будет соединять между собой кремль, туристический маршрут и парк. Главной особенностью этой зоны может стать монорельсовая дорога протяженностью несколько километров.

Со стороны СК "Кристалл" можно будет попасть в центральную часть парка. Здесь же будет находиться главный вход. Он будет отмечен большой аркой, напоминающей речную волну. Здесь же откроют зону торговли.

Со стороны 7 и 7а микрорайонов появится активная зона с детскими и спортивными площадками, аллеей молодоженов с фотозонами, небольшим искусственным озером, мангальными зонами с котлами для ухи, площадками для выгула собак. Все потоки посетителей объединятся в центральной части парка, где будут проводиться главные городские мероприятия.

По проекту на берегу Иртыша появится трехуровневая набережная с пирсами для рыбаков, безопасными видовыми точками, местами для загара. На верхнем ярусе смонтируют две большие смотровые площадки.

В зонах отдыха предусмотрены функциональные арт-объекты: беседки, скамейки-лодки, скамейки в форме волны, в форме ладьи, казачьего острога. По всей территории парка разобьют прогулочные зоны, велосипедные и лыжные трассы. В парке будет работать единственная в регионе школа рыбоводов "РыбаLab". В ней будет находится рыбная ферма и умные аквариумы-огороды.

В ближайшее время проект парка будет представлен администрации города. Каждый желающий сможет подробно ознакомиться с концепций парка на сайте центральныйпарктобольска.рф.

Евгений Новоселов