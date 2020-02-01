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Житель Сочи через интернет обманывал доверчивых ямальцев

Происшествия, 14:46 18 февраля 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в серии интернет-мошенничеств, задержали на Ямале, сообщает ИА "Север-пресс".

Злоумышленником оказался 34-летний житель Сочи. С января по апрель 2019 года он занимался обманом северян и жителей других регионов страны. В социальной сети мужчина размещал объявления о продаже бытовой техники, а также посуточной сдачи квартир. Сообщал покупателям и квартиросъемщикам ложную информацию и под предлогом внесения предоплаты похищал деньги потерпевших. От доверчивых граждан он получил более 80 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Устанавливаются дополнительные жертвы мошенника.

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# мошенничество , Ямал

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