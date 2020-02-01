Посетить коммунальную квартиру приглашает "Усадьба Колокольниковых"

| Фото: www.museum-72.ru | Фото: www.museum-72.ru

Выставка "История дома: коммунальная квартира" начала работать в музее "Усадьба Колокольниковых", сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Выставка предлагает представить большое количество людей, проживающих вместе на одной маленькой площади, оценить условия быта, узнать, о чем думали, что читали, что слушали в коммунальных квартирах. Настроение создает музыкальное сопровождение – известные всем песни советской эпохи. Многое в старых квартирах оказывается знакомым и вызывает эмоциональный отклик, ведь XX век для большинства — это одновременно и прошлое, и настоящее.

Выставка будет действовать по 10 августа по адресу: ул. Республики, 18.

Возрастная категория: 0+.