Администратор магазина в Тюмени похитил более двухсот тысяч рублей

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Молодого человека, обвиняемого в хищении из магазина около 215 тыс. рублей, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратился региональный представитель крупной сети продуктовых магазинов. Заявитель рассказал, что из одного магазина в Тюмени похищена крупная сумма денег. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в мошенничестве.

С начала декабря 2019 года по январь 2020 года 22-летний администратор торговой точки производил фиктивный возврат товаров и забирал деньги из кассы. Молодой человек ежедневно устраивал кассовые махинации, а похищенное тратил на личные нужды. В ходе проверки работы торговой точки региональные представители заметили слишком высокий процент возврата товара. В связи с этим они начали внутреннюю проверку, а затем обратились за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до шести лет.