Около пятидесяти пьяных водителей остановили в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

48 водителей в состоянии опьянения отстранили от управления транспортом сотрудники ГИБДД 15 и 16 февраля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В региональном ГИБДД отмечают, что участились случаи оказания водителями неповиновения законным требованиям автоинспекторов. 15 и 16 февраля зафиксировали четыре таких инцидента. "Тюменцы кусали инспекторов, хватались на форменную одежду, нецензурно выражались, а один водитель протащил полицейского за своим автомобилем около ста метров. Все случаи неповиновения произошли при оформлении на водителей административных материалов за управление транспортом в состоянии опьянения, либо отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь", — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

На ул. Мелиораторов ночью 15 февраля инспекторы специализированного взвода полка ДПС ГИБДД остановили автомобиль Volkswagen. Из салона машины исходил запах алкоголя, рядом с водителем находилась открытая бутылка с пивом, речь у автомобилиста была невнятной. Когда инспекторы выяснили, что мужчина подлежит уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение, он заблокировал дверь автомобиля, зажав руку инспектора в форточке, и поехал, протащив полицейского около ста метров за машиной. Все это время инспектор пытался вытащить рукой ключ зажигания в машине. Водитель направил автомобиль в сторону ограждения, сотрудник Госавтоинспекции смог освободить руку. После этого наряд ГИБДД начал преследовать иномарку. Ее задержали на территории одной из СТО.

"Чтобы вытащить мужчину из автомобиля, инспекторы применили физическую силу и газ, затем надели на него наручники. Решением суда 39-летний автомобилист приговорен к пяти суткам административного ареста", — добавили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Этой же ночью на ул. Щербакова водитель автомобиля Bogdan проехал перекресток на красный сигнал светофора и не остановился по требованию автоинспектора. Машина была задержана на ул. Заречной. 22-летний водитель находился в салоне вместе с пассажиркой, от прохождения освидетельствования на алкоголь отказался, документы также не предоставил. "После приезда "группы поддержки", нарушитель оказал сопротивление сотрудникам полиции, пытаясь скрыться, а затем укусил инспектора ДПС за палец", — сообщили в ведомстве.

Материалы по обоим инцидентам переданы в Следственный комитет для правовой оценки.