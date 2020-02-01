Волонтеры установят в домах ветеранов войны автономные дымовые извещатели

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Марафон пожарной безопасности организуют серебряные волонтеры Тюменской области совместно с командой социального проекта #bezПожара. Мероприятие будет приурочено к 75-летию Победы, сообщает областной геронтологический центр.

До 1 мая в 75 домах и квартирах ветеранов Великой Отечественной войны волонтеры благотворительного фонда "Старшее поколение" и геронтологического центра бесплатно установят автономные дымовые извещатели и проведут подробный инструктаж по технике пожарной безопасности. В ходе рейда они также вручат специальные памятки, разработанные и адаптированные для граждан пожилого возраста, где прописаны базовые принципы по охране собственной жизни, здоровья и имущества.

Опытные серебряные волонтеры продемонстрируют, как правильно обращаться с дымоизвещателями, следить за их состоянием, своевременно предпринимать необходимые действия для того, чтобы они не выходили из строя и всегда оставались на страже.

Дымоизвещатели в дома пожилых горожан устанавливают на безвозмездной основе. Социальный проект "#Бабушки особого назначения" регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" - победитель конкурса Фонда президентских грантов.

Оставить заявку на бесплатную установку пожарного извещателя, а также стать участниками проектов можно, обратившись по телефону 30-39-59 (ТРБФ "Старшее поколение"), сайт www.stp-to.ru.