Спектакль "Блажь" покажут в Центре татарской культуры в Тюмени

| Фото: "Тюменский народный театр" во ВКонтакте | Фото: "Тюменский народный театр" во ВКонтакте

Показ спектакля "Блажь" начнется в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4, стр. 11) в Тюмени 23 февраля в 15 часов, сообщает Тюменский народный театр.

Спектакль поставлен по пьесе А. Н. Островского. Немолодая помещица, позабыв обо всем и обо всех, увлеклась молодым управляющим, который вовсю пользуется дарами влюбленной хозяйки. Все попытки родственников образумить ее наталкиваются на непреодолимую преграду.

Комедию представит Тюменский народный театр, история которого началась еще в 1920-е годы. Продолжительность спектакля составляет полтора часа.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+