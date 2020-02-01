Картины тобольского художника Анатолия Холодова выставят в драмтеатре

| Фото: тюменское концертно-театральное объединение | Фото: тюменское концертно-театральное объединение

Выставка тобольского художника, архитектора Анатолия Холодова "Вне времени. Тобольская сюита" откроется в тюменском драматическом театре 25 февраля в 18 часов, сообщает тюменское концертно-театральное объединение.

Полотна разместятся в фойе третьего этажа большого зала. Это самая полная за последнее время экспозиция работ художника, с творчеством которого тюменский зритель мало знаком.

"Анатолий Холодов относится к тому еще до конца не изученному поколению художников 70-х, которые привыкли удивлять своей эксцентричной романтикой, философским отношением к увиденному и прочувствованному. Если бы не смерть художника, он способен был бы на самые разнообразные живописные или графические пассажи. Поэтому и название выставки "Вне времени…" объясняет обращение к его наследию. Но и продолжение названия – "…Тобольская сюита" - не случайно. Имя художника и архитектора Холодова невозможно представить без той среды, где он формировался как творческая личность. А именно – без Тобольска. Уникальное место притягивает к себе любого творца, хоть раз ступившего на эту землю", — рассказали организаторы выставки.

Выставка будет работать в драматическом театре до конца мая 2020 года. Возрастное ограничение: 0+.

Анатолий Холодов родился в Свердловске 25 октября 1949 года, умер в 2016 году в Тобольске. Автор архитектурных проектов. График. Занимался офортом, книжной иллюстрацией и дизайном. Автор живописных тематических композиций, скульптурных работ. Участник городских, областных, зональных, республиканских, международных выставок (США, 1992; Германия, 1996). Персональные выставки в 1993, 2019 годах в Тюмени, в 2005, 2008, 2017 – в Тобольске. Произведения находятся в НГХМ, ТИАМЗ, ТМИИ, СХМ и в частных коллекциях в России и за рубежом.