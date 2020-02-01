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Японская керамика и фарфоровые скульптуры показали на выставке "КераMIX"

Общество, 13:42 19 февраля 2020

Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Декоративные сервизы, японскую керамику, необычную столовую утварь и фарфоровые скульптуры смогут увидеть посетители выставки "КераMIX", которая открылась в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) в Тюмени, сообщают организаторы.

"Изготовление керамики – это древний и очень красивый вид декоративно-прикладного творчества. И если в древности из глины изготавливали в основном посуду и сосуды для хранения пищи, то в наше время керамика носит преимущественно декоративный характер", — сообщили в музее "Дом Машарова".

Организаторы выставки отмечают, что желающие примерить на себя роль керамиста могут посетить мастер-классы по лепке из глины и работе на гончарном круге. Они проходят каждую субботу и воскресенье в рамках интерактивно-выставочной площадки "Школа мастерства" с 13 до 18 часов.

Выставка проработает по 30 августа. Стоимость: 50 рублей. Возрастное ограничение: 12+.

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# выставка , керамика , скульптура

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13:42 19.02.2020Японская керамика и фарфоровые скульптуры показали на выставке "КераMIX"