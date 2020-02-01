Лучшего наладчика станков с ЧПУ определят в Тюменской области

| Фото: tyumen-region.ru | Фото: tyumen-region.ru

Региональный этап конкурса "Славим человека труда!" УФО состоится в Тюмени на базе колледжа транспортных технологий и сервиса 25-26 февраля, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Лучшего наладчика станков с ЧПУ определят по двум группам участников из числа граждан Российской Федерации: работники предприятий, организаций, учреждений производственной сферы и сферы услуг, индивидуальные предприниматели и их работники (не более двух участников от одного предприятия, организации, учреждения) и обучающиеся в организациях высшего или среднего профессионального образования (не более четырех участников от одной образовательной организации).

Конкурс состоится по адресу ул. Республики, 237. Для участия работодатель или образовательная организация до 20 февраля представляет конкурсную заявку в ГАУ ТО "Западно-Сибирский инновационный центр" - Кокареву Никите Владимировичу, телефон 8-952-349-69-95, KokarevNV@72to.ru.