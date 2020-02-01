Водитель иномарки погиб в массовом ДТП на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский

| Фото: ГИБДД Тюменской области (архив) | Фото: ГИБДД Тюменской области (архив)

Водитель автомобиля Chevrolet Cruze погиб в ДТП на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский 18 февраля.

ДТП произошло на 14-м км в 17 часов 55 минут. Здесь столкнулись пять автомобилей: Chevrolet Cruze, Chevrolet Aveo, Toyota RAV4, Hyundai Accent.

"По предварительным данным водитель Chevrolet Cruze 1986 года рождения выехал на встречную полосу. Он скончался на месте ДТП", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В сильной аварии пострадали три водителя: женщина 1981 года рождения, управлявшая Kia Rio, мужчина 1952 года рождения, находившийся за рулем Chevrolet Aveo, и водитель Hyundai Accent 1978 года рождения. Кроме того, пострадали два пассажира: женщина 1974 года рождения, ехавшая в Hyundai Accent, и мужчина 1978 года рождения, находившийся в KIA Rio. У них диагностировали различные травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова