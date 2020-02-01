В Тюмени выберут обладательницу самой красивой косы

| Фото: st03.kakprosto.ru | Фото: st03.kakprosto.ru

Конкурсная программа "Коса – девичья краса" состоится в тюменском ДК "Водник" 7 марта, сообщает администрация города.

Участие в конкурсе примут школьницы в возрасте от 7 до 16 лет. 24 февраля состоится отборочный тур, на котором конкурсантки представят визитную карточку. Для участия в финале будет отобрано не более 12 финалисток.

К финалу участницы подготовят визитную карточку с песней, стихотворением, сказкой, былиной или танцем в стилизованном русском костюме, покажут изготовленные вручную украшения для волос. Завершится мероприятие презентацией оригинальной прически и дефиле. Жюри определит победительницу в двух возрастных категориях: 7–11 лет и 12–16 лет.

Участие в конкурсе платное. Справки по телефону 45-47-29.