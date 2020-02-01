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Авария со смертельным исходом произошла на автодороге Тюмень — Курган

Происшествия, 11:19 19 февраля 2020

"Уралуправтодор" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Уралуправтодор" во ВКонтакте (архив)

Пассажирка Renault Logan 1947 года рождения погибла в ДТП на автодороге Тюмень — Курган 18 февраля.

Информация о ДТП поступила автоинспекторам в 13 часов. "На 152-м километре мужчина 1951 года рождения, управлявший автомобилем Renault Logan, при обгоне не убедился в безопасности и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с грузовиком", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

На месте скончалась пассажирка Renault Logan. У водителя иномарки врачи диагностировали различные травмы. Он госпитализирован.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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