Ишимская пенсионерка перевела мошенникам пятьдесят тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенников, похитивших у пенсионерки более 50 тыс. рублей, разыскивают ишимские полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

На домашний телефон 72-летней женщины позвонил неизвестный. Мужчина представился ее сыном и сообщил, что по его вине в ДТП погиб человек. Чтобы избежать уголовной ответственности, необходима крупная сумма денег. Пожилая женщина отправила на указанный номер более 50 тыс. рублей. Лишь после этого потерпевшая связалась со своим сыном, чтобы проверить, дошли ли деньги до него. Возбуждено уголовное дело.

Всего за неделю ишимские полицейские зарегистрировали восемь случаев телефонного мошенничества.