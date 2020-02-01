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Для зрителей "Спецоперации лед" парковка на верхнем ярусе набережной будет бесплатной

Общество, 11:29 20 февраля 2020

портала "Тюмень - наш дом" | Фото: портала "Тюмень - наш дом"

Парковка на верхнем ярусе в районе Никольского моста в день проведения #СпецоперацииЛед 23 февраля будет бесплатной для зрителей мероприятия, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Дорожную безопасность и работу парковки обеспечат инспекторы ГИБДД. Тюменцы также смогут припарковать свои автомобили на стоянках по адресам: ул. Ленина, 3, ул. Республики, 1, ул. Перекопская, 19, ул. Луначарского, 18 и ул. Ямская, 2.

Госавтоинспекция призывает всех соблюдать правила дорожного движения и выполнять указания инспекторов. Во избежание затруднений в движении ГИБДД рекомендует зрителям воздержаться от поездки к тюменской набережной на личном автотранспорте без необходимости и воспользоваться общественным транспортом.

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# ГИБДД Тюменской области , парковка

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