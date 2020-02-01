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Ветеранов Аромашевского района наградили юбилейными медалями

Общество, 12:24 20 февраля 2020

администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Ветерану Великой Отечественной войны Ярулле Хисматулловичу Юмадиеву вручил юбилейную медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов глава района Игорь Власов, сообщает администрация Аромашевского района.

Награды к юбилейной дате также получили Октябрина Степановна Матаева, Кирилл Константинович Федоров, Филипп Прокопьевич Мазуров, Таисья Петровна Коновалова, жители Малиновского сельского поселения, Хадича Зайнулловна Аминова, Согита Рамазанова, жительницы Новопетровского сельского поселения.

Поздравления сопровождались праздничными концертами исполнителей районного Дома культуры, сельских домов культуры и участников художественной самодеятельности.

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# 75-летие Победы

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