Городское первенство по греко-римской борьбе среди юношей пройдет в Тюмени

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Первенство Тюмени по спортивной борьбе среди юношей, посвященное Дню защитника Отечества, состоится 22 февраля, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

В состязаниях по греко-римской борьбе встретятся сильнейшие спортсмены 13-14 лет. Они представят свои выступления в 13 весовых категориях.

Первенство пройдет в ДЮСШ № 3 (ул. Садовая, 109, корп. 1). Предварительные выступления начнутся в 10 часов, торжественная церемония открытия первенства запланирована на 12 часов. В финальных поединках борцы встретятся в 16 часов, после этого состоится награждение грамотами и медалями победителей и призеров. Будут отмечены лучший борец и лучший судья.