Водитель и три пассажира пострадали в аварии на трассе Тюмень — Омск

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре человека получили травмы в ДТП на трассе Тюмень — Омск 19 февраля.

Авария произошла в 7 часов 30 минут на 369-м км трассы в Абатском районе. "По предварительным данным, Toyota Corolla не выбрала безопасный интервал, столкнулась со встречным большегрузом МАЗ", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В результате аварии пострадали четверо: водитель Toyota Corolla 1971 года рождения и три пассажира — две женщины 1998 и 1977 годов рождения и мужчина 1978 года рождения. У всех медики диагностировали различные травмы.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова