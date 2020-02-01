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Водитель и три пассажира пострадали в аварии на трассе Тюмень — Омск

Происшествия, 10:34 20 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре человека получили травмы в ДТП на трассе Тюмень — Омск 19 февраля.

Авария произошла в 7 часов 30 минут на 369-м км трассы в Абатском районе. "По предварительным данным, Toyota Corolla не выбрала безопасный интервал, столкнулась со встречным большегрузом МАЗ", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В результате аварии пострадали четверо: водитель Toyota Corolla 1971 года рождения и три пассажира — две женщины 1998 и 1977 годов рождения и мужчина 1978 года рождения. У всех медики диагностировали различные травмы.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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