В аварии на улице Флотской в Тюмени пострадали двое

| Фото: "Госавтоинспекция Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Госавтоинспекция Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

Два человека пострадали в аварии на ул. Флотской, 29 в Тюмени 19 февраля. Volkswagen Passat столкнулся с автомобилем Renault Logan. Информация поступила в дорожную полицию в 21 час 15 минут.

"По предварительным данным, водитель Volkswagen нарушил правила проезда перекрестка. Произошло столкновение", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В результате ДТП пострадали мужчина 1994 года рождения, находившийся в Renault Logan, и его пассажирка 1983 года рождения.

Инна Пахомова