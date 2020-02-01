Ишимские папы и дети станут участниками спортивного конкурса

| Фото: администрация Ишимского района | Фото: администрация Ишимского района

Физкультурно-спортивный конкурс "Защитники Отечества" пройдет в Ишимском муниципальном районе 22 февраля. Спортивные дуэты — папы и их дети в возрасте от 6 до 17 лет — смогут проверить свою готовность к сдаче нормативов испытаний ГТО, сообщает администрация Ишимского района.

Участникам необходимо будет выполнить нормативы согласно возрастным ступеням по нескольким видам испытаний — подтягивание на перекладине, отжимание, прыжки в длину, стрельба из электронного оружия и другие.

Для участия взрослым и детям необходимо пройти регистрацию на сайте ВФСК ГТО и подать заявку установленной формы в центр тестирования муниципального образования (спортивный комплекс с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, 1а).

Подробности - по телефону 8(34551)5-89-59.