  • 21 февраля 202021.02.2020пятница
  • USD63,7413
    EUR68,7705
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ишимские папы и дети станут участниками спортивного конкурса

Спорт, 12:32 21 февраля 2020

администрация Ишимского района | Фото: администрация Ишимского района

Физкультурно-спортивный конкурс "Защитники Отечества" пройдет в Ишимском муниципальном районе 22 февраля. Спортивные дуэты — папы и их дети в возрасте от 6 до 17 лет — смогут проверить свою готовность к сдаче нормативов испытаний ГТО, сообщает администрация Ишимского района.

Участникам необходимо будет выполнить нормативы согласно возрастным ступеням по нескольким видам испытаний — подтягивание на перекладине, отжимание, прыжки в длину, стрельба из электронного оружия и другие.

Для участия взрослым и детям необходимо пройти регистрацию на сайте ВФСК ГТО и подать заявку установленной формы в центр тестирования муниципального образования (спортивный комплекс с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, 1а).

Подробности - по телефону 8(34551)5-89-59.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГТО , конкурсы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:32 21.02.2020Ишимские папы и дети станут участниками спортивного конкурса
12:10 21.02.2020Более пятидесяти школьников сдавали нормы ГТО в Аромашево
10:10 21.02.2020В Тобольске впервые пройдут соревнования по зимнему триатлону
09:16 21.02.2020Команды по фитнес-аэробике Тобольска и Тюмени выступят на престижных соревнованиях в Казани