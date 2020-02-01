Тюменские танцоры завоевали путевку на очный этап "Танцемании"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Бронзовым призером в заочном отборочном туре конкурса "Танцемания" стали воспитанники детско-юношеского центра "Фортуна", танцоры старшей группы хореографической студии "Реченька". Конкуренцию тюменскому коллективу составили более 1,5 тыс. коллективов со всей России. Лучшими стали 235, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

"Принять участие в конкурсе решили совершенно случайно. Мне на почту пришло приглашение, решили попробовать. Отправили видео с танцевальным номером "Палуба". Этот номер нам очень нравится, мы часто с ним выступаем. Когда узнали результаты, очень обрадовались", - рассказала руководитель хореографической студии "Реченька" Ольга Амосова.

Награда в конкурсе – это еще и путевка на очный этап международного совета по танцу ЮНЕСКО. Руководителю студии присвоено звание "Член международного совета по танцу ЮНЕСКО". Он может представлять интересы своего коллектива в организации, участвовать в проектах, а также в международном форуме хореографии в Париже.

Танцоры занимаются в хореографической студии около семи лет. За это время они успели показать мастерство в конкурсах и фестивалях различного уровня. В их копилке множество золотых, серебряных и бронзовых наград.

Сейчас коллектив готовится к международному конкурсу "Открытые страницы" 25 марта в Ярославле. Тюменцы покажут восемь номеров, в том числе свою любимую "Палубу".