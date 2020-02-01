Праздничные выходные в Тюмени будут теплыми

| Фото: Русское географическое общество | Фото: Русское географическое общество

Теплая и пасмурная погода ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 22 и 23 февраля.

По данным центра Фобос, в субботу, 22 февраля, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается пасмурная погода. Ночью и днем – от минус 1 до плюс 1 градуса, ветер слабый.

В День защитников Отечества, 23 февраля, будет по-прежнему пасмурно, но станет чуть прохладнее - до минус 3 градусов днем.

В понедельник, 24 февраля, синоптики прогнозируют до минус 4 градусов и южный порывистый ветер со скоростью до 13 метров в секунду.

25 и 26 февраля столбики термометров вновь достигнут плюсовой отметки. В эти дни ожидается до плюс 2 градусов и небольшие дожди.

Любовь Голышева