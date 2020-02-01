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Тюменские поисковики проведут в школах уроки памяти

Общество, 16:54 21 февраля 2020

областной поисковой центр | Фото: областной поисковой центр

Интерактивные уроки, викторины, выставки пройдут в образовательных учреждениях Тюмени в рамках проекта "Нам доверена Память", сообщает областной поисковой центр.

С февраля по апрель специалисты и добровольцы поискового центра проведут мероприятия для школьников и педагогов. В рамках акции "Нам доверена Память" будут организованы игра-викторина "Тюмень тыловая", интерактивный урок "Великая Отечественная война в вопросах и ответах", презентация проекта "Стена Памяти" и занятие по поиску данных об участниках войны и работе с электронными базами данных и книгой Памяти.

Поисковики представят несколько выставок: передвижной музей Великой Отечественной войны "Эхо Памяти", экспозиция оборудования, экипировки и туристического снаряжения поисковика, необходимых в полевой экспедиции.

Также будет организована выставка, посвященная авиапоиску: тюменские поисковики расскажут истории экипажей ЛаГГ-3 и Пе-2, обнаруженных при проведении поисковых работ в Тверской области. Участники мероприятия увидят детали самолетов и документы летчиков.

Все желающие смогут принять участие в работе интерактивных площадок: сфотографироваться в военной форме в фотозоне "Сквозь года", узнать историю военных писем и сделать фронтовой треугольник, а также вспомнить песни военных лет, которые исполнят поисковики

Будет открыта общественная приемная по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны "Чтобы помнили". Поисковики помогут составить анкеты-запросы на уточнение информации о воевавшем родственнике и окажут помощь в поиске данных. Также поисковики расскажут жителям города, как разместить информацию о своих родственниках, участниках войны и трудового фронта в рамках федеральных проектов "Лица победы" и "Дорога памяти".

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# Великая Отечественная война , Память Победы , поисковый центр

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