Открытки в стиле милитари выполнят в семейной мастерской Викулово

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Открытки в стиле милитари выполнят участники семейного клуба "Счастливы вместе" в творческую мастерской, которая откроется в День защитника Отечества, 23 февраля в 17 часов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель семейного клуба Викуловского Дома культуры Анастасия Шипачева.

"Специально в празднику мы решили организовать мастерскую, в которой изготовим открытки с использованием ткани защитного цвета. Для гостей подготовлены заготовки в военной тематике: танки, пушки, самоходки, пулеметы и так далее. С помощью ткани милитари оформим эти открытки. Готовые изделия они заберут домой в качестве подарков папам, дедушкам, братьям," - рассказала она.

По словам организаторов творческой мастерской, помимо рукоделия в этот день можно заняться активным отдыхом. Для участников семейного клуба и младшеклассников - постоянных гостей Дома культуры - подготовлены разные интерактивы, подвижные игры, настольные игры, в том числе хоккей. Будет работать батут.

Концерт ко Дню защитника Отечества в Викуловском Доме культуры начнется 23 февраля в 14 часов. Он посвящен юбилею Победы. Артисты исполнят тематические песни и хореографические зарисовки.

Анжела Лебедева