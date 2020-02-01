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Отборы по проектам "Hi-Tech", "JuniorSkills" и "Классы СИБУРа" пройдут в Тобольске

Общество, 18:10 21 февраля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Конкурсный отбор по проектам "Hi-Tech", "JuniorSkills", "Классы СИБУРа" пройдет в Тобольском многопрофильном техникуме (ул. Знаменского, 52а, стр. 1) 22 февраля, сообщает областной департамент образования и науки.

Всего на конкурсный отбор свои заявки прислали более 200 человек.

Отбор пройдет по нескольким компетенциям: "Промышленная автоматика", "Электромонтаж", "Лаборант химического анализа", "Мехатроника", "Промышленная робототехника", "Метрология КИП", "Графический дизайн", "Звукорежиссура", "Ветеринария", "Сантехника и отопление".

Конкурсные площадки смогут посетить не только участники отбора, но и их родители. С приветственным словом к участникам обратятся эксперт корпоративного университета СИБУРа Тимур Гайнуллин и председатель городского комитета по образованию Наталья Белышева.

Начало мероприятия 0 в 9 часов 30 минут.

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# JuniorSkills , WorldSkills , молодые профессионалы

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