Отборы по проектам "Hi-Tech", "JuniorSkills" и "Классы СИБУРа" пройдут в Тобольске

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Конкурсный отбор по проектам "Hi-Tech", "JuniorSkills", "Классы СИБУРа" пройдет в Тобольском многопрофильном техникуме (ул. Знаменского, 52а, стр. 1) 22 февраля, сообщает областной департамент образования и науки.

Всего на конкурсный отбор свои заявки прислали более 200 человек.

Отбор пройдет по нескольким компетенциям: "Промышленная автоматика", "Электромонтаж", "Лаборант химического анализа", "Мехатроника", "Промышленная робототехника", "Метрология КИП", "Графический дизайн", "Звукорежиссура", "Ветеринария", "Сантехника и отопление".

Конкурсные площадки смогут посетить не только участники отбора, но и их родители. С приветственным словом к участникам обратятся эксперт корпоративного университета СИБУРа Тимур Гайнуллин и председатель городского комитета по образованию Наталья Белышева.

Начало мероприятия 0 в 9 часов 30 минут.