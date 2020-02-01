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Тюменская пенсионерка планирует освоить графические редакторы

Общество, 11:33 22 февраля 2020

royal-tree.sg | Фото: royal-tree.sg

Тюменская область заняла восьмое место в номинации "Самый активный регион" . Подведены итоги конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету".

Одна из участниц конкурса - Завией Фрицлер - рассказала, какое место глобальная сеть занимает в ее жизни. Например, через платежные системы и портал государственных услуг можно, не выходя из дома, оплачивать коммунальные счета, мобильную связь, штрафы и налоги.

Благодаря социальным сетям женщина узнает секреты изготовления кукол и делиться своими с мастерами из других регионов. На своей странице ВКонтакте Завия Ахметовна размещает видеозаписи мастер-классов по шитью. В планах у рукодельницы из Богандинского - расширение аудитории, выход на новые интерактивные площадки и работа с графическими редакторами, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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