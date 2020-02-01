На птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер" устанавливают новое оборудование

| Фото: птицефабрика «Продо Тюменский бройлер» | Фото: птицефабрика «Продо Тюменский бройлер»

На сельхозпредприятиях Тюменского района продолжается модернизация производства. Новое оборудование запускается на птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер".

"В этом году утвержден инвестиционный план, согласно которому мы реконструируем родительский цех, цехи ремонтного молодняка и инкубации, - говорит директор птицефабрики Оксана Величко. - Меняем кормушки, поилки для птицы, капитально ремонтируем старые здания. Всего будет реализовано около 40 локальных проектов".

Благодаря новому оборудованию меняется и ассортимент выпускаемой продукции.

"У нас появится возможность выпускать полуфабрикаты в алюминиевых лотках, - подчеркнула Величко.