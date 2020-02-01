Более восьми тысяч деревьев высадят в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

В Тюмени высадят более восьми тысячи деревьев. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев.

В частности, озеленение планируется на аллее Выпускников, бульварах Николая Чукмалдина, Анатолия Косухина, в скверах Тружеников тыла, Семейном, Депутатов. Победы, "Серебряные ключи", в Загородном саду, у церкви Лазаря Четверодневного, на улицах 30 лет Победы, Широтной, Хохрякова, Профсоюзной, Федюнинского, Пермякова, Волгоградской, Орджоникидзе, Льва Толстого, на Московском тракте.

До 1 апреля принимают заявки на посадки во дворах в рамках акции "Посади дерево".

"С каждым годом все больше желающих присоединяются к акции "Посади дерево", - говорит Семен Тегенцев. - Для участия нужно принять на общем собрании решение о проведении работ по озеленению территории, подать заявление в департамент городского хозяйства не позднее 1 апреля. Уполномоченные специалисты проведут оценку обследования дворовой территории, определят породный состав, который можно здесь высадить, сделают разметку, составят смету. Средства на приобретение посадочного материала и проведение работ будут компенсированы из бюджета города".