Россияне стали брать больше микрозаймов для покупки подарков к праздникам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Микрозаймы для покупки подарков мужчинам ко Дню защитника Отечества берут российские женщины, сообщает "Лента.ру".

Больше всего россиянок влезали в долги при покупке парфюма (21 процент), одежды (16 процентов) и электроники (13 процентов). Десять процентов сообщили о намерении потратить одолженные средства на алкоголь, семь процентов — на подарочные сертификаты и шесть процентов — на билеты на какое-либо мероприятие.

Отмечается, что перед 23 февраля объем микрозаймов увеличивается как среди женщин, так и среди мужчин. Средний размер взятых в долг средств составил 16 тыс. 650 рублей у женщин и 17 тыс. 300 рублей у мужчин.