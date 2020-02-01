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Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов на чемпионате мира

Общество, 14:20 22 февраля 2020

biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Обыски в номерах отеля, где живут биатлонисты сборной России, выступающие на чемпионате мира в Италии, провела полиция, сообщил РИА Новости первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов.

По его словам, речь идет о Евгении Гараничеве, Александре Логинове и тренере Александре Касперовиче. Позже Логинов рассказал, что полицейские пришли к нему в номер ранним утром.

"Сразу забрали оружие. Видимо, как у особо опасных преступников. Просили сидеть на месте. В одних трусах смотрели, как проверяли вещи. Интересовали только мои", — отметил Логинов.

По словам спортсмена, запрос на проведение обыска пришел из Международного союза биатлонистов. Логинов добавил, что у него забрали компьютер, телефон и личные вещи, однако никаких обвинений не предъявляли.

В российском генконсульстве в Милане заявили, что проверяют информацию об обысках и разбираются в ситуации. Кроме того, дипмиссия направила в Антерсельву сотрудника, который поможет спортсменам на месте.

Чемпионат мира по биатлону проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве с 13 февраля. Сегодня Гараничев и Логинов, а также Матвей Елисеев и Никита Поршнев должны выступить в мужской эстафетной гонке.

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# Александр Логинов , биатлон , Евгений Гараничев

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