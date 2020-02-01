Кафе-кулинарию открыли в Голышманово

| Фото: lipa-fv.ru | Фото: lipa-fv.ru

Кафе-кулинарию "Гурман", где готовят блюда для людей с проблемами здоровья, открыла в Голышмановском городском округе многодетная мама.

При поддержке Центра занятости населения она закупила необходимое оборудование. Когда-то с помощью правильного питания она решила свои проблемы со здоровьем, а теперь готова помогать другим.

Посетителям кроме обычного меню предлагают блюда здорового питания — низкокалрийные, безглютеновые. Готовят на заказ для людей с проблемами обмена веществ и аллергией на различные продукты.

Всего в Тюменской области за прошедший год открыли свое дело по программе самозанятости 252 человека. Из них в Голышмановском городском округе — пять человек.

Жителям Голышманово можно получить консультацию о программе в местном центре занятости по адресу ул. Садовая, д. 96 или по телефону горячей линии (34546) 2-81-53. Также информация размещена на портале департамента труда и занятости населения Тюменской области в разделе "Гражданам.Трудоустройство", сообщает пресс-служба ведомства.