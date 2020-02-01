В Викуловском районе работает "Музейный десант"

| Фото: vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Cерия программ в рамках проекта "Музейный десант" проходит в викуловском краеведческом музее с 20 февраля по 31 мая. Это экскурсии, мастер-классы, встречи и показы военной кинохроники для детей разного возраста, сообщает администрация муниципального района.

Юных участников знакомят со страницами военной истории, а полученные знания закрепляются в игровой форме, при этом развиваются творческие и исследовательские навыки детей.

Так, викторина "Словарь Победы" познакомит ребят с военными терминами, тайной системой шифрования, нашедшими свое отражение в письмах, стихах и песнях. Школьникам постарше музейные сотрудники предлагают вступить в диспут на популярные сегодня темы мифов о войне.

В рамках проекта учащиеся работают с предметами и экспонатами из интерактивного фонда музея. Также в программе используются мультимедийные, литературно-музыкальные, художественные материалы, способствующие погружению детей в атмосферу фронтовой, партизанской, тыловой жизни Тюменской области в годы войны.