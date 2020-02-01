Медики рассказывают тюменцам о сердечно-легочной реанимации на #СпецоперацииЛед

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцам объясняют, как провести базовую сердечно-легочную реанимацию и остановить кровотечение в палатке центра медицины катастроф в рамках #СпецоперацииЛед на набережной Туры в Тюмени 23 февраля.

Участие специалистов центра в #СпецоперацииЛед и подобных мероприятиях стало традицией. В просторной темно-зеленой палатке горожане собираются группами. Как отметил сотрудник центра Сергей Бем, люди очень заинтересованы в информации от профессионалов.

Горожанам рассказывают, как осмотреть человека, которого, обнаружили на улице без сознания. Показывают порядок действий и в других экстремальных состояниях, например, при попадании инородного тела в дыхательные пути.

Особое внимание специалисты при проведении экспресс-занятий на манекенах обращают на действия, которые ни в коем случае не стоит делать.

"Объясняем каждую мелочь, в том числе, почему это важно. Например, при реанимации мы стараемся рассказывать о каждом шаге. Каждое действие имеет смысл. Когда человеку все это объясняешь, он понимает всю картину происходящего, что поможет избежать ошибок в реальной жизни. Желающие могут задать нам любые вопросы, мы идем навстречу каждому. Специалисты, задействованные в этом мероприятии, коммуникабельны, хорошо доносят информацию до любого человека. Лично я всегда провожу мероприятия в формате диалога, спрашиваю, что усвоили, объясняю, как действовать правильно", – поделился Сергей Бем.

В распоряжении медиков в палатке находятся четыре манекена, один из которых детский. После того, как горожане прослушают информацию специалиста, они могут отработать действия на манекене. "Люди должны попробовать сделать что-то сами, чтобы запомнить. В оказании базовой сердечно-легочной реанимации важно не только знание теории, но и практика. Нужно обращать внимание на то, как у вас расположены ноги и руки. Если мы не соблюдаем хотя бы одно из условий, то грош цена всем действиям, которые мы сделали правильно для этого. Это очень важно", – поделился специалист центра медицины катастроф.

Площадка Тюменского центра медицины катастроф проработает до 17 часов.

Инна Пахомова