Тюменские чир спортсмены завоевали путевки на чемпионат Европы и мира
Тюменский клуб "VICTORY" одержал двойную победу на соревнованиях по чир-спорту в Москве с 21 по 23 февраля. Четыре станта на всероссийских соревнованиях обошли 31 соперника. В массовом выступлении на первенстве России также признаны лучшими.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель и тренер клуба "VICTORY" чир-спорт Тюмень Виктор Ершов.
На всероссийские соревнования и первенство России по чир-спорту тюменский клуб попал благодаря победе на областных соревнованиях, которые проходили 1 февраля в Тюмени. В состав команды вошли 25 человек, один запасной. Детские сборные в возрасте с трех до семи, с семи до 11 лет, а юниорские – с 11 до 15 лет.
"На всероссийских соревнованиях у нас участвовали четыре станта от нашего клуба и завоевали первое место. Была 31 сильнейшая команда в этом направлении. Три команды прошли в полуфинал, потом они же попали в финал. В итоге у нас первое, четвертое, седьмое и 19 место у четырех стантов. Победу отметили 21 февраля", - говорит тренер.
На первенстве России 22 февраля прошло массовое выступление команд. 24 спортсмена представили тюменский клуб "VICTORY", у которого было 15 соперников. Команда поднялась на верхнюю ступень пьедестала с отрывом в 12 баллов.
"Для нашего клуба это первая победа на всероссийском уровне, до этого мы были трижды серебряными призерами. Хотя тюменцы уже становились чемпионами – это клуб "Дельта". В этот раз они стали вторыми, - отметил Виктор Ершов, - серьезными соперниками для нас они были всегда, к этому же числу относим "Шторм" из Звенигорода и питерские команды".
Завоевав первые места на соревнованиях в Москве все спортсмены автоматически стали кандидатами в мастера спорта. Благодаря победе тюменская "VICTORY" отобралась на чемпионат Европы в Италии, в Вероне 1-5 июля, и чемпионат мира в американском Орландо.
Анжела Лебедева