Тюменские чир спортсмены завоевали путевки на чемпионат Европы и мира

Клуб спортивного чирлидинга «VICTORY» Тюмень во ВКонтакте Клуб спортивного чирлидинга «VICTORY» Тюмень во ВКонтакте

Тюменский клуб "VICTORY" одержал двойную победу на соревнованиях по чир-спорту в Москве с 21 по 23 февраля. Четыре станта на всероссийских соревнованиях обошли 31 соперника. В массовом выступлении на первенстве России также признаны лучшими.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель и тренер клуба "VICTORY" чир-спорт Тюмень Виктор Ершов.

На всероссийские соревнования и первенство России по чир-спорту тюменский клуб попал благодаря победе на областных соревнованиях, которые проходили 1 февраля в Тюмени. В состав команды вошли 25 человек, один запасной. Детские сборные в возрасте с трех до семи, с семи до 11 лет, а юниорские – с 11 до 15 лет.

Клуб спортивного чирлидинга «VICTORY» Тюмень во ВКонтакте Клуб спортивного чирлидинга «VICTORY» Тюмень во ВКонтакте

"На всероссийских соревнованиях у нас участвовали четыре станта от нашего клуба и завоевали первое место. Была 31 сильнейшая команда в этом направлении. Три команды прошли в полуфинал, потом они же попали в финал. В итоге у нас первое, четвертое, седьмое и 19 место у четырех стантов. Победу отметили 21 февраля", - говорит тренер.

Клуб спортивного чирлидинга «VICTORY» Тюмень во ВКонтакте Клуб спортивного чирлидинга «VICTORY» Тюмень во ВКонтакте

На первенстве России 22 февраля прошло массовое выступление команд. 24 спортсмена представили тюменский клуб "VICTORY", у которого было 15 соперников. Команда поднялась на верхнюю ступень пьедестала с отрывом в 12 баллов.

"Для нашего клуба это первая победа на всероссийском уровне, до этого мы были трижды серебряными призерами. Хотя тюменцы уже становились чемпионами – это клуб "Дельта". В этот раз они стали вторыми, - отметил Виктор Ершов, - серьезными соперниками для нас они были всегда, к этому же числу относим "Шторм" из Звенигорода и питерские команды".

Клуб спортивного чирлидинга «VICTORY» Тюмень во ВКонтакте Клуб спортивного чирлидинга «VICTORY» Тюмень во ВКонтакте

Завоевав первые места на соревнованиях в Москве все спортсмены автоматически стали кандидатами в мастера спорта. Благодаря победе тюменская "VICTORY" отобралась на чемпионат Европы в Италии, в Вероне 1-5 июля, и чемпионат мира в американском Орландо.

Анжела Лебедева