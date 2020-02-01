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Тюменцы узнают, как создавать крупные творческие проекты

Общество, 15:42 24 февраля 2020

Космос / Молодежный театральный центр | Фото: Космос / Молодежный театральный центр

Открытый мастер-класс от специалиста по созданию и продвижению фестивалей, форумов и спектаклей Наталии Сергеевской состоится в театральном центре "Космос" 29 февраля в 13 часов.

Эксперт расскажет, как продвигать проекты и спектакли, представит успешные кейсы и поделится своим опытом. Принять участие в образовательной программе сможет каждый.

Мастер-класс станет частью образовательной программы конкурса на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ".

Напомним, что заявку на участие в конкурсе на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ" можно подать до 10 марта, сообщает интернет-портал "Мегатюмень".

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